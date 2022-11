Mourinho e il ' giocatore scorretto' | ecco chi è

(Di mercoledì 9 novembre 2022) ROMA -una furia nel post partita contro il Sassuolo. Il tecnico nell'intervista a Dazn ai è arrabbiato soprattutto con unche non ha giocato coem voleva, soprattutto per impegno e ...

... mi dispiace che lo sforzo della squadra è stato tradito da un atteggiamento di unnon ... Roma,su Abraham e Dybala Ma chi ha sbagliato atteggiamentopreferisce non ...ROMA -una furia nel post partita contro il Sassuolo. Il tecnico nell'intervista a Dazn ai è arrabbiato soprattutto con unche non ha giocato coem voleva, soprattutto per impegno e ...Il tecnico giallorosso Josè Mourinho , ai microfoni di Dazn ... mi dispiace che lo sforzo della squadra è stato tradito da un atteggiamento di un giocatore non professionale. Non mi hai visto parlare ...Il tecnico deluso e arrabbiato con un calciatore per il suo scarso impegno sul gol del Sassuolo: gli indizi portano verso un solo nome ...