Tottenham | Conte | “Al gol di Bentancur sono scappato | temevo l’infarto se lo annullavano”

(Di sabato 29 ottobre 2022) “Perchéandato via dopo il gol? Perché se fosse successo qualcosa mi sarebbe venuto un infarto: non avrei retto il secondo gol di fila nel finale annullato”. Lo ha detto Antoniodopo la vittoria al cardiopalma del suocontro il Bournemouth, arrivata dopo pochi giorni dalla beffa in Champions con il gol annullato contro lo Sporting Lisbona nel recupero col Var: “E’ stato grandioso vedere la voglia e la reazione dei miei giocatori, ho visto nei loro occhi che avevano deciso di vincere la partita. Quando abbiamo fatto il 2-2 l’unica cosa a cui abbiamo pensato era ricominciare a giocare, è questo quello che voglio dai miei giocatori. Questa vittoria è stata vitale per noi, soprattutto dopo due sconfitte di fila in Premier, e ci dà entusiasmo per andare a Marsiglia a giocarci una finale”. SportFace.