Covid | addio restrizioni E le viro-star frignano

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il governo cambia, la pandemia è tramontata, gli italiani vaccinati sono oltre il 90 per cento del totale, ma lenon sembrano voler mollare. Il monito rimane sempre lo stesso: avvertimento spargi-panico sull’arrivo di nuove ondate (puntualmente senza portare alcun incremento della pressione ospedaliera), che andrebbero a legittimare ulteriori chiusure,e limitazioni. Il grande preso di mira di queste ultime ore è, senza alcun dubbio, il governo Meloni. Il neoministro della Salute, Orazio Schillaci, ha disposto l’abolizione del bollettinogiornaliero ed il reintegro del personale sanitario non vaccinato, sospeso precedentemente da Mario Draghi e Roberto Speranza. Inutile dire la reazione delle: attacchi isterici, previsioni apocalittiche, rispolvero ...

... altre no': Antonella Viola , ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha commentato la nuova direzione presa dal ministro della Salute Orazio Schillaci in materia di. 'Sull'abolizione del ..."Dopo oltre due anni e mezzo di pandemia non possiamo ancora proclamare la vittoria finale sul- 19. Dobbiamo ancora far uso di responsabilità e precauzione " ha detto Mattarella ". La Sanità ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Milano, 28 ott. (Adnkronos Salute) - Addio al bollettino quotidiano su casi, morti e ricoveri Covid: la 'conta giornaliera' diventerà un report settimanale. Lo ha deciso il ministro della Salute, Oraz ...