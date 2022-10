(Di giovedì 27 ottobre 2022) Sull’Italia e sulla Lombardia persiste un forte campo di alta pressione che garantisce tempo buono, con il solo rischio di qualche nebbia sulle aree di pianura più a sud. Probabilmente, solo dalla prossima settimana avremo un cambio di circolazione generale con un ritorno delle piogge (da confermare). Giovedì 27 ottobre 2022 Tempo Previsto:o poco nuvoloso. La notte ed al mattino, soprattutto sull’area meridionale della regione, saranno possibili nebbie, in diradamento nel corso della mattinata. Temperature: minime in pianura comprese tra 8 e 14°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.in pianura comprese tra 21 e 24°C. Venti: in pianura deboli di direzione variabile. In montagna deboli di direzione variabile.

BergamoNews.it

... "Inarrestabili e divertenti! Forza Napoli Sempre #ADL" Un'ambiente dunque coeso ecome poche volte è capitato nel corso degli ultimi anni. Un buon auspicio per gli ottavi, ai quali il Napoli ...NOTE:, campo in buone condizioni. Ammoniti: Davies, Lundstram, Kim, Mario Rui. Angoli 2 - 4. Recupero 2', 3' NAPOLI - Quinta vittoria in altrettante gare di Champions League per un ... Cielo sereno e poche nuvole, con massime fino a 24 gradi Meteo per Giovedì 27 Ottobre 2022, Tortolì. Giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa, temperatura minima di 19°C e massima di 24°C ...Previsioni meteo per il 27/10/2022, Versilia. Giornata caratterizzata da ampio soleggiamento, temperature comprese tra 12 e 22°C ...