Sconcerti avverte Inter | Napoli e Milan | «Un anno fa persero 10 punti in poco tempo»

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) A Maracanà, su Tmw Radio, Marioha analizzato l’eliminazione della Juventus dalla Champions. Tuttomercatoweb fa il resoconto delle sue parole. «Poche volte succede che quando un paio di giocatori escono dall’apatia spaventano l’avversario, che entra nel panico. Nel finale si è visto questo Iling che sembra un giocatore nato, come Soulè. Questo ragazzo ha cambiato da solo la partita, affossando l’avversario diretto, che è stato costretto ad uscire. Onestamente, la differenza tra il Benfica e la Juventus è tanta. Il Benfica, tranne nel finale, nelle due partite, ha fatto vedere di essere una delle migliori d’Europa. Fa un calcio moderno, quasi diverso dall’avanguardia europea attuale. Ha avuto sempre un altro passo, altra qualità. Erano sempre pericolosi». E ora? «Se vai in Europa League devi cercare di vincerla. Non sei una squadra da Champions in questo ...

