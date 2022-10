Governo Meloni | cosa succederà ora? Dall' incontro con Draghi alla fiducia alle Camere | tutte le tappe

(Di sabato 22 ottobre 2022)succedee quali saranno le prossime? Il conferimento dell'incarico per formare una Giorgia, che ha accettato senza riserve, rappresenta una ...

, cosa succede ora e quali saranno le prossime tappe Il conferimento dell'incarico per formare una Giorgia, che ha accettato senza riserve, rappresenta una ...Nominando Guido Crosetto a Ministro della Difesa, la premierha eliminato gli intermediari (rappresentati nel precedenteda esponenti del PD) per dotare l'industria bellica italiana di diretti e immediati poteri decisionali che si trasformeranno ...“Il nostro augurio, indirizzato al Governo, è che lavori verso un'unica direzione: il bene del Paese. Le famiglie, le aziende ed ogni singolo lavoratore“ ...Governo Meloni, cosa succede ora e quali saranno le prossime tappe Il conferimento dell'incarico per formare un governo a Giorgia Meloni, che ha accettato senza riserve, rappresenta ...