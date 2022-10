Incendio al presidio No Tav di Venaus

(Di domenica 16 ottobre 2022)nella notte alNo Tav didove le fiamme hanno avvolto una roulotte che si trovava dietro la casetta di legno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e messo al sicuro chi risiede nel. “Le prime notizie parlano di matrice dolosa, non ci stupiamo” affermano i No Tav che proseguono: “Conosciamo, purtroppo, molto bene questi metodi: sono anni che cercano di distruggere la nostra storia anche attraverso questi ignobili gesti. Il Movimento No Tav, peró, ha radici solide e non si farà certo spaventare e intimidire da questa ennesima azione vigliacca”. L'articolo proviene da Nuova Società.

Lo scorso giugno un altroaveva devastato una San Didero. In quell'occasione fonti del movimento si erano dette certe della matrice dolosa. . 16 ottobre 2022Martedì mattina 18 ottobre 2022 saremo inUnitario CGIL CISL UIL davanti alla Prefettura di Imperia per chiedere Salute e Sicurezza sui posti di lavoro e per ribadire che la vita è il bene ...