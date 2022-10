Il Colibrì della Archibugi è un incolore melodramma borghese e benpensante

Leggi su optimagazine

(Di sabato 15 ottobre 2022) Film d’apertura un paio di giorni fa alla rinnovata Festa del Cinema di Roma, Il, che Francescaha tratto dall’omonimo romanzo bestseller e premio Strega 2020 di Sandro Veronesi (che nel film compare in un cameo stracult come amante di Kasia Smutniak), fa pensare per antifrasi, a proposito di metafore zoologiche, allo “stile dell’anatra” elogiato da Raffaele La Capria (cui, per dar qualche attendibilità all’improvvisato parallelo, si ricorderà che Veronesi aveva reso omaggio dedicandogli la prefazione d’una riedizione del capolavoro Ferito a Morte, premio Strega anch’esso, ma 1961). La Capria dell’anatra lodava il dinamismo, quel solcare rapidissimo la superficie dell’acqua ottenuto senza sforzo evidente e invece frutto di un infaticabile quanto impercettibile lavorio subacqueo, delle zampette impegnate in un incessante mulinello. ...