Strasburgo – Lille – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo aver ottenuto la prima vittoria in Ligue 1 lo scorso fine settimana, loha latà di porre fine a una lunga serie di sconfitte contro il, che affronterà venerdì 14 ottobre allo Stade de la Meinau. Gli alsaziani hanno ottenuto una vittoria per 3-2 in trasferta contro l’Angers domenica scorsa, mentre i Dogues hanno sconfitto il Lens per 1-0. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadreCi sono volute 10 partite, ma finalmente loha trionfato in casa, segnando più gol lo scorso fine settimana per la prima volta in tutta la stagione. Le nove partite senza vittorie all’inizio di questa ...