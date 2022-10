È Putin che blocca la pace | dice Zelensky al G7 Mosca apre a un incontro con Biden

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 11 ottobre 2022) "C'è solo una persona che in questo momento stando la, e questa persona è a". Volodymyrribadisce di fronte alla platea del G7 di oggi che non ci può essere alcun dialogo con la Russia di Vladimir: "Ci potranno essere dialoghi solo con altri leader della Russia che rispettano la Carta delle Nazioni unite e i principi fondamentali di umanità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina". Poi il leader del paese invaso torna a chiedere sostegno da parte dell'occidente. Nuove armi e nuove sanzioni.ha parlato prima di tutto di una "difesa aerea adeguata" e poi ha dichiarato che "è necessario un tetto massimo per le esportazioni di petrolio e gas dalla Russia: zero profutti per lo stato terrorista". Il presidente ucraino ha poi proposto di ...