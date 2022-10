(Di domenica 9 ottobre 2022) Ecco cosadei nuovi film e le serie tv in sviluppo della storica casa di produzione e distribuzione cinematografica e televisiva italiana:- La Serie, La- La Serie, Palermo-Milano - La Serie, ildioltre a storie originali, da Agnese e Francesca a La Guerra di Elena e Ludwig.della, cioè dell'eredità, è un tema chiave nell'industria dell'audiovisivo. Parliamo del patrimonio che le case di produzione hanno, della loro libreria piena di titoli di successo, che costituiscono un brand, un nome evocativo e fortunato, in grado di richiamare il pubblico. Per questo tutte le produzioni, pensiamo a quelle americane, ma anche a quelle francesi, ad esempio, che continuano a rire titoli. L'esplosione ...

Marco Spagnoli, che ha fatto da consulente anell'individuare i titoli della library che avevano più appeal ha commentato. " Va sfatato il tabù che non si possano rigirare certi film: l'...Marco Spagnoli, che ha fatto da consulente anell'individuare i titoli della library che avevano più appeal ha commentato. " Va sfatato il tabù che non si possano rigirare certi film: l'... Titanus lancia la sua Legacy: Quello che sappiamo dei reboot di Piedone, La Ciociara e Phenomena Ecco cosa sappiamo dei nuovi film e le serie tv in sviluppo della storica casa di produzione e distribuzione cinematografica e televisiva italiana: Piedone - La Serie, La Ciociara - La Serie, Palermo- ...Titanus, la storica casa cinematografica, fondata nel 1904 da Gustavo Lombardo, che ha prodotto capolavori come Il Gattopardo di Luchino Visconti e La ciociara con Sophia Loren, pensa al futuro, al ci ...