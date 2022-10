“Nessun dubbio” Ballando con le stelle | non c’è margine di errore | la verità dopo l’esordio

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 9 ottobre 2022)con le, la prima puntata dello show chiude con buoni ascolti ma non sufficienti a battere Tu si que vales che vince la gara del sabato. Numeri comunque positivi quelli registrati dal programma di Milly Carlucci. Stamani, intanto, sono arrivate le scuse di Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli: “Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria”. Per chi non avesse seguito erano volate parole grosse. In diretta su Rai 1, la famosa Aquila di Ligonchio, ha usato un termine non proprio delicatissimo per commentare un brutto voto (zero), dato dalla giudice. Aveva appena finito di ballare col suo Samuel Peron, la Zanicchi ...