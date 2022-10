Roma | rubano carburante dai camion

(Di venerdì 7 ottobre 2022) e lo rivendono ai privati, 13 arresti. Un affare con i soldi dei contribuenti. Ad allestirlo alcuni lavoratori Ama, con la complicità di privati cittadini. Furto didai mezzi dell’azienda municipalizzata, con il cosiddetto “succhio“, e gasolio poi rivenduto in nero. Dall’altra un utilizzo indebito delle schede, con 6 dipendenti che invece di usarle per i mezzi di lavoro, facevano il pieno di benzina alle loro vetture private. A smascherare i due business i finanzieri che hanno arrestato 10 lavoratori dell’azienda dei rifiutina ed altre 3 persone che avevano allestito l’illecito profitto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Le persone coinvolte si sarebbero appropriate del gasolio direttamente dai serbatoi o usando le schede carburante ...