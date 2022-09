Netflix, tra le novità in arrivo a ottobre 2022: “Memorie di una geisha” e “La stanza delle meraviglie” (Di giovedì 29 settembre 2022) Netflix ha annunciato le new entry sulla piattaforma streaming che saranno disponibili dal 1 ottobre 2022: si parte con “Memorie Di Una geisha” vincitore di tre Oscar nel 2006. “Togo” di Ericson Core arriva il 4 ottobre: il film ambientato nel 1925 vede protagonista Willem Dafoe nella missione che lo porta a recuperare il siero antidifterite a migliaia di km dalla città di Nome dove è scoppiata un’epidemia. Il giorno dopo (5/10) l’horror Mr Harrigan’s Phone di John Lee Hancock. Un giovane (Martell) fa amicizia con un miliardario anziano e solitario (Sutherland) con cui riesce a continuare a comunicare tramite l’iPhone che è stato sepolto con l’uomo al momento della morte. Tratto dal racconto di Stephen King. Debutta “Andropausa” serie turca al via il 7 ottobre: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 settembre 2022)ha annunciato le new entry sulla piattaforma streaming che saranno disponibili dal 1: si parte con “Di Una” vincitore di tre Oscar nel 2006. “Togo” di Ericson Core arriva il 4: il film ambientato nel 1925 vede protagonista Willem Dafoe nella missione che lo porta a recuperare il siero antidifterite a migliaia di km dalla città di Nome dove è scoppiata un’epidemia. Il giorno dopo (5/10) l’horror Mr Harrigan’s Phone di John Lee Hancock. Un giovane (Martell) fa amicizia con un miliardario anziano e solitario (Sutherland) con cui riesce a continuare a comunicare tramite l’iPhone che è stato sepolto con l’uomo al momento della morte. Tratto dal racconto di Stephen King. Debutta “Andropausa” serie turca al via il 7: ...

NetflixIT : Jason Momoa svela in anteprima al #TUDUM Slumberland, un nuovo film fantasy che lo vede tra i protagonisti, in arri… - GiornalismoI : “Dahmer” perde l’etichetta del contenuto LGTB+ dopo i reclami degli spettatori Nuova polemica nel rapporto tra Net… - TheItalianTimes : ?? WANNA NETFLIX “#Wanna”, #Netflix: la docuserie tra il true crime e il sociologico. La serie ripercorre le vicende… - bludsloner : aspetto fino al 9 di ottobre, poi se la situazione è quella che è, mi tolgo tutte le cose che ho con lui tra cui sp… - _Karashi_san : @woffino Tra le occidentali (non c’è su netflix però) recupera assolutamente Yellowjackets.. è stupenda! -