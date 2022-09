(Di domenica 25 settembre 2022)24 settembre si sono tenuti, nel giro di meno di un'ora, tre lanci orbitali. Il primo a decollare è stato l'ultimo Delta-4 Heavy da Vandenberg, seguito da un razzo cinese Kuaizhou 1A e per concludere il 'solito' Falcon 9 per una missione di rilascio di satelliti Starlink.

News_24it : FORMIA – Si è chiusa sabato a Formia la tre giorni dedicata all’orientamento universitario «University Village», pr… - Adarrigo : @esterviola che potrebbe essere il giorno giusto ogni settimana. Il sabato è meno affollato del venerdì, la si gusta meglio - EmanueleDiRocco : @emastokholma Sono stato sabato e domenica a Roma e pensavo peggio. Certo, ero in zona Vaticano, quindi affollato e… -

Alive Universe Today

, altroché, considerando che il Napoli ha fornito quattordici uomini alle rispettive ... è invece la partita che segnerà il ritorno del campionato, in programmaalle 15 con il Torino al ...Il lancio disera, designato Starlink Group 4 - 35, è stato il 43esimo lancio di SpaceX dell'anno. Circa 15 minuti dopo il decollo, lo stadio superiore del razzo Falcon 9 ha rilasciato i 52 ... Un affollato sabato sera autunnale Cecere: "L’orientamento universitario è fondamentale per aiutare i giovani a fare una scelta consapevole sul futuro percorso di studi".L’omaggio. Tanti amici hanno affollato il Duomo di Como per dare l’ultimo saluto al fondatore della Briantea 84. Don Giacomo: «Alfredo è gioioso, vi dice di perseverare» «Alfredo è gioioso in questo m ...