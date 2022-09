"Voleva essere pagata per farlo". L'ultima rivelazione su Meghan Markle (Di sabato 24 settembre 2022) Secondo un’ultima, poco edificante indiscrezione, Meghan Markle non sarebbe mai riuscita a capire per quale motivo non venisse pagata per compiere viaggi ufficiali Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 settembre 2022) Secondo un’, poco edificante indiscrezione,non sarebbe mai riuscita a capire per quale motivo non venisseper compiere viaggi ufficiali

Monica_7023 : RT @salvinimi: Se Dio non voleva che la donna mostrasse i suoi capelli lo avrebbe fatto nascere calva. E quella mer,, dell'uomo che ha paur… - Antonio1457 : RT @salvinimi: Se Dio non voleva che la donna mostrasse i suoi capelli lo avrebbe fatto nascere calva. E quella mer,, dell'uomo che ha paur… - nudelook1 : @Cathomeless2 ???????? non voleva essere un rimprovero, scusa…..era piuttosto il tentativo di una rassicurazione, spera… - Vitojss : @AleJuventina92 - colcuoreamille : RT @wtbnancy: voleva essere lei capito -