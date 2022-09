Milano: finge investimento e truffa conducenti, arrestato (Di sabato 24 settembre 2022) Milano, 24 set. (Adnkronos) - fingeva di essere investito dalle auto in transito e cercava di estorcere denaro ai conducenti spaventati. La polizia ha arrestato a Milano, in zona Quarto Oggiaro, un uomo di 36 anni, cittadino italiano, con le accuse di truffa e rapina. L'uomo, pregiudicato, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, usciva di casa per commettere le truffe. Rimaneva sul ciglio della strada, vicino alle strisce pedonali, in attesa di un'auto, poi si buttava addosso al mezzo, facendosi investire. I conducenti, spaventati, si fermavano per accertarsi delle condizioni dell'uomo, che, a quel punto, tentava subito una conciliazione chiedendo soldi per evitare di proseguire per vie legali. Al 36enne la polizia attribuisce ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022), 24 set. (Adnkronos) -va di essere investito dalle auto in transito e cercava di estorcere denaro aispaventati. La polizia ha, in zona Quarto Oggiaro, un uomo di 36 anni, cittadino italiano, con le accuse die rapina. L'uomo, pregiudicato, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, usciva di casa per commettere le truffe. Rimaneva sul ciglio della strada, vicino alle strisce pedonali, in attesa di un'auto, poi si buttava addosso al mezzo, facendosi investire. I, spaventati, si fermavano per accertarsi delle condizioni dell'uomo, che, a quel punto, tentava subito una conciliazione chiedendo soldi per evitare di proseguire per vie legali. Al 36enne la polizia attribuisce ...

