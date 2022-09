Gli Stati Uniti aiuteranno gli iraniani ad accedere a Internet, bloccato dopo le proteste per la morte di Mahsa Amini (Di sabato 24 settembre 2022) In questi giorni il governo dell’Iran ha bloccato l’accesso a Internet in quasi tutto il paese, nel tentativo di contenere le eccezionali proteste per la morte di Mahsa Amini, avvenuta in carcere dopo che era stata arrestata dalla polizia religiosa Leggi su ilpost (Di sabato 24 settembre 2022) In questi giorni il governo dell’Iran hal’accesso ain quasi tutto il paese, nel tentativo di contenere le eccezionali proteste per ladi, avvenuta in carcereche era stata arrestata dalla polizia religiosa

rulajebreal : Per coloro che negavano gli stupri dei russi ai danni dei bambini in Ucraina…Ecco le conclusioni dell’ONU: la Russi… - matteorenzi : Noi vogliamo gli Stati Uniti d’Europa, non il sovranismo #TerzoPolo - GiovaQuez : 'In Ucraina sono stati commessi crimini di guerra'. Lo hanno stabilito gli investigatori dell'Onu #UkraineRussiaWar - BettainChin : RT @valeangelsback: Maria Zakharova portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa: “Se gli Stati Uniti decideranno di… - a_paglierini : @kittesencul @BianiElisabetta Veramente anche gli 80 euro sono stati additati più o meno da tutti, inclusi anche vo… -