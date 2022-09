Napoli | Teatro | ‘Est’ parte con Rocco Papaleo

(Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Conal Museo di Pietrarsa in “Coast to Coast”il 25 settembre la programmazione gratuita di “Est”, il festival delle arti e dello spettacolo diEst creato e diretto dalla compagnia Nest (in collaborazione con Sciara, con il contributo del MiC e del Comune di) per il progetto “Affabulazione”. Il 2 ottobre, al Centro Asterix, Giuliana De Sio sarà “Favolosa”; Daria Bignardi, con Flo, racconterà il 13 ottobre alNest il suo volume “Libri che mi hanno rovinato la vita”. Il 17,19 e 21 ottobre al Centro Asterix arriva Ture Magro; il 30 ottobre Daniele Ronco e Luigi Saravo presentano “L’altro mondo-Piccole storie di cambiamento”. I protagonisti di novembre sono Francesco Forni, I Foja, Adriano ...

... del 19.03.2021 e del 24.02.2022) 15.10.2022- Palapartenope (recupero del 26.03.2020, del 18.04.2020, del 30.11.2020, del 28.03.2021 e del 03.03.2022) 19.10.2022 Venaria Reale (To) -...... e Stefano Si Battista , con un omaggio alla musica di Ennio Morricone il 13 aprile 2023 al... Il progetto cui ormai aderiscono numerosi licei e scuole medie die della Campania è curato ... Presentato il progetto "Affabulazione" - Eventi, rassegne e laboratori nella Napoli policentrica Con Rocco Papaleo al Museo di Pietrarsa in "Coast to Coast" parte il 25 settembre la programmazione gratuita di "Est", il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est creato e diretto dalla co ...Oltre cinquanta spettacoli per il nuovo cartellone del Teatro Garage che dal 30 settembre fino al 20 maggio 2023 porta in scena una "stagione ricchissima di spettacoli che vuole coinvolgere un pubblic ...