Serie A | Antonio Conte potrebbe tornare alla Juventus

(Di giovedì 22 settembre 2022) 2022-09-22 09:28:48 Il web è in trepidazione: lLasta vivendo una situazione complicata dopo il brutto inizio di stagione e Allegri è stato uno di quelli individuati. La squadra italiana è in ottava posizione e con soli 10 punti su 21 possibili. Inoltre, bisogna aggiungere che hanno perso anche le due partite di Champions League giocate. Tuttavia, il proprietario del club, Agnelli, ha ratificato l’attuale allenatore del club e gli ha mostrato la sua fiducia. Nonostante questo, la continuità di Allegriessere nell’aria e diversi nomi suonano per sostituirlo. Secondo la stampa italiana, uno dei candidati è, chi sarebbe disposto ase Allegri perdesse il lavoro. La squadra italiana sarebbe interessata all’attuale ...

MARCOPACI13 : RT @GianfryJ: ??Caro Antonio ti scrivo così mi distraggo un po' e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò da quando sei partito c'è… - RobyyGiudici : Andrea Pernacchi dal Trio: 'In Petra 2 il vice ispettore Antonio Monte si innamora' - TheItalianTimes : ?? MICRO-BILANCI #SerieA, ecco i giocatori da rilanciare. Tra infortunati e chi si deve ancora adattare alle dinamic… - lacittanews : Nei giorni scorsi, tra le vie del centro, si è respirata aria di fictioni con la presenza dell’attore Antonio De Ma… - krimi_1977 : RT @triomedusa: Andrea Pernacchi dal Trio: 'In Petra 2 il vice ispettore Antonio Monte si innamora' -

... e la possibilità di "filtrare" le soluzioni disponibili per unadi parametri come superficie,... come sottolineaGirardi, vicepresidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza: "...Ed è proprio con una lungadi domande rivolte ai colleghi - lettori, che ho deciso di ...copia gratuita del libro 'Il mercato delle polizze donazione' è possibile rivolgersi allo Studio...Un nuovo rumor anticipa due nuove aggiunte nell'universo di Star Wars per l'attesissima serie televisiva Disney Plus.La sfida del Segretario Generale dell'ONU ai fautori del controllo, in primis Cina e Russia. L'analisi del Direttore di Democrazia Futura.