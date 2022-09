Guerra in Ucraina: ultime notizie in diretta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo quasi sette mesi di conflitto la Guerra in Ucraina si trova forse a un punto di svolta. Dopo aver respinto l'invasione russa iniziata il 24 settembre e... Leggi su today (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo quasi sette mesi di conflitto lainsi trova forse a un punto di svolta. Dopo aver respinto l'invasione russa iniziata il 24 settembre e...

riotta : Minaccia nucleare di Putin è stata brandita già invadendo #Ucraina non è una novità. Chi ha blandito il dittatore r… - riotta : I referendum per l'annessione alla Russia di Putin nei territori #Ucraina occupati, con le fosse comuni e la tortur… - martaottaviani : Secondo il ministro della Difesa di #Mosca #Shoigu i russi abrevvero perso circa 6.000 soldati in #Guerra mentre l'… - italiano1061975 : RT @kawary90: Quindi gli #USA hanno potuto fare una guerra per 20 anni in #Afghanistan perché 'Bin Laden' ha ucciso 3000 civili americani,… - santinaf : RT @riotta: Minaccia nucleare di Putin è stata brandita già invadendo #Ucraina non è una novità. Chi ha blandito il dittatore russo, in mal… -