C'era anche l'attrice Sandra Oh ai funerali di Elisabetta II (Di martedì 20 settembre 2022) Cosa ci faceva Sandra Oh ai funerali di Elisabetta II? l'attrice, nota al grande pubblico come la dottoressa Christina Yang del medical-drama Grey's Anatomy e nata in Canada da genitori sudcoreani cinquantuno anni fa, è giunta ieri all'Abbazia di Westminster al seguito della delegazione guidata dal premier canadese Justin Trudeau nelle vesti di Ufficiale dell'Ordine del Canada, la seconda più alta onorificenza civile del Paese ricevuta a giugno scorso come celebrazione della sua carriera artistica "ricca di memorabili ruoli teatrali, cinematografici e televisivi, in Canada e all'estero". Dismesso ormai da qualche tempo il camice blu e appeso al chiodo lo stetoscopio di Christina Yang, Sandra Oh ieri ha omaggiato Elisabetta II vestita di nero e con un distintivo canadese appuntato ...

