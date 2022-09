Ucraina: Borrell, 'l'Ue vuole i negoziati ma spetta a Putin fermare l'aggressione' (Di martedì 13 settembre 2022) Strasburgo, 13 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - L'alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, Josep Borrell, ha assicurato che la Ue vuole porre fine presto alla guerra in Ucraina, ma ha evitato di fare pressioni su Kiev per negoziare e ha insistito sul fatto che spetta al presidente russo Vladimir Putin fermare l'aggressione contro il paese vicino. "Noi, da parte della Ue, vogliamo che i negoziati avvengano il prima possibile, ma i negoziati non avvengono per caso, né per miracolo, ma quando le circostanze lo consentono e la volontà dell'aggressore lo consente", ha detto Borrell al Parlamento europeo. In questo senso, Borrell ha sottolineato che la responsabilità di sedersi per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Strasburgo, 13 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - L'alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, Josep, ha assicurato che la Ueporre fine presto alla guerra in, ma ha evitato di fare pressioni su Kiev per negoziare e ha insistito sul fatto cheal presidente russo Vladimirl'contro il paese vicino. "Noi, da parte della Ue, vogliamo che iavvengano il prima possibile, ma inon avvengono per caso, né per miracolo, ma quando le circostanze lo consentono e la volontà dell'aggressore lo consente", ha dettoal Parlamento europeo. In questo senso,ha sottolineato che la responsabilità di sedersi per ...

FraLauricella : Borrell: 'Chiedo ai cittadini europei che non facciano mancare il loro appoggio all'Ucraina, perché sta funzionando… - flamanc24 : RT @rtl1025: ?? 'Chiedo ai cittadini europei che non facciano mancare il loro appoggio all'#Ucraina, perché sta funzionando'. Lo ha detto #B… - peacelink : #UE #Borrell, l'#Europa da sola non può finanziare l'#Ucraina Rainews - peacelink : #Ucraina #Russia #UE #Borrell, raddoppiare i nostri sforzi, la #guerra si vince con le #armi Rainews - LelloMartorel : @rtl1025 Vorrei dire al signor Borrell che, se lui ha voglia di appoggiare l Ucraina, lo faccia pure. Gli europei,… -