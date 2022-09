Jennifer Lawrence: "Sono andata via di casa a 14 anni, era una situazione complicata" (Di martedì 13 settembre 2022) Jennifer Lawrence ha recentemente descritto come la sua adolescenza problematica sia stata il catalizzatore che ha utilizzato al fine di calarsi nei panni di Lynsey in Causeway. Durante una conferenza stampa che ha avuto luogo presso il Toronto International Film Festival 2022 in occasione della premiere di Causeway, Jennifer Lawrence ha parlato del motivo per cui ha deciso di andare via di casa a soli 14 anni, dicendo che i rapporti con i suoi genitori Sono sempre stati complicati. La Lawrence, che aveva già raccontato di aver abbandonato la scuola da adolescente per cercare la sua strada, ha detto che il suo passato le ha permesso di immedesimarsi nel ruolo di Lynsey in Causeway: "Ho sentito qualcosa nello stomaco quando l'ho letto; ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 settembre 2022)ha recentemente descritto come la sua adolescenza problematica sia stata il catalizzatore che ha utilizzato al fine di calarsi nei pdi Lynsey in Causeway. Durante una conferenza stampa che ha avuto luogo presso il Toronto International Film Festival 2022 in occasione della premiere di Causeway,ha parlato del motivo per cui ha deciso di andare via dia soli 14, dicendo che i rapporti con i suoi genitorisempre stati complicati. La, che aveva già raccontato di aver abbandonato la scuola da adolescente per cercare la sua strada, ha detto che il suo passato le ha permesso di immedesimarsi nel ruolo di Lynsey in Causeway: "Ho sentito qualcosa nello stomaco quando l'ho letto; ...

