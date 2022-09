Lautaro Martinez difende Inzaghi: «Basta critiche, in campo scendiamo noi» (Di lunedì 12 settembre 2022) Lautaro Martinez replica alle critiche indirizzate a Simone Inzaghi: le parole del Toro Lautaro prende la parola e difende il tecnico dell’Inter: LA DIFESA DEL TORO – «Le critiche a Simone Inzaghi danno fastidio perché alla fine siamo noi che facciamo le scelte in campo. Lui sceglie chi entra, ma in campo ci vanno i giocatori» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022)replica alleindirizzate a Simone: le parole del Toroprende la parola eil tecnico dell’Inter: LA DIFESA DEL TORO – «Lea Simonedanno fastidio perché alla fine siamo noi che facciamo le scelte in. Lui sceglie chi entra, ma inci vanno i giocatori» L'articolo proviene da Calcio News 24.

