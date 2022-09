Elezioni 2022, Calenda: “Per Letta voto a noi è a destra, a sinistra per Berlusconi…” (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – “Letta dice che un voto a noi è un voto a destra. Salvini e Berlusconi che è un voto a sinistra”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda. “Ci arrendiamo, votateci da sinistra per ciò che dicono Salvini e Berlusconi e da destra per ciò che dice Letta”. Che poi in un altro cinguettio, critica le due coalizioni: “Per capire quanto inconsistenti siano le coalizioni di destra e di sinistra basta prendere un argomento a caso: il rigassificatore di Piombino. Nessuna delle due coalizioni sarebbe in grado di realizzarlo. Alla fine la non-politica è tutta qui. Terzo Polo”. “La posizione sulla bicamerale merita una spiegazione in più. Credo che tutto il dibattito ... Leggi su italiasera (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – “dice che una noi è un. Salvini e Berlusconi che è un”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo. “Ci arrendiamo, votateci daper ciò che dicono Salvini e Berlusconi e daper ciò che dice”. Che poi in un altro cinguettio, critica le due coalizioni: “Per capire quanto inconsistenti siano le coalizioni die dibasta prendere un argomento a caso: il rigassificatore di Piombino. Nessuna delle due coalizioni sarebbe in grado di realizzarlo. Alla fine la non-politica è tutta qui. Terzo Polo”. “La posizione sulla bicamerale merita una spiegazione in più. Credo che tutto il dibattito ...

