Zazzaroni: l’esonero di Mihajlovic non dipende solo dai risultati in classifica, Saputo ci risparmi l’ipocrisia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni scrive dell’esonero di Sinisa Mihajlovic da parte del Bologna. Una decisione a cui il presidente Saputo pensava da febbraio. “Licenziato, esonerato, cacciato, silurato: la sostanza non cambia, al lettore la scelta. Mandato via proprio nei giorni in cui Mihajlovic sta meglio: ha messo su 4 chili, recuperato energia. Joey Saputo, uomo di numeri, impazienze e latticini, sempre convinto di avergli consegnato il Real, avrebbe voluto chiudere con lui già a febbraio, soltanto il ripresentarsi della malattia lo indusse a non spingersi oltre il confine del pudore: il divorzio sarebbe risultato impopolarissimo nel periodo in cui all’allenatore veniva prospettato il secondo trapianto di midollo”. I risultati mediocri collezionati in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sul Corriere dello Sport, Ivanscrive deldi Sinisada parte del Bologna. Una decisione a cui il presidentepensava da febbraio. “Licenziato, esonerato, cacciato, silurato: la sostanza non cambia, al lettore la scelta. Mandato via proprio nei giorni in cuista meglio: ha messo su 4 chili, recuperato energia. Joey, uomo di numeri, impazienze e latticini, sempre convinto di avergli consegnato il Real, avrebbe voluto chiudere con lui già a febbraio, soltanto il ripresentarsi della malattia lo indusse a non spingersi oltre il confine del pudore: il divorzio sarebbe risultato impopolarissimo nel periodo in cui all’allenatore veniva prospettato il secondo trapianto di midollo”. Imediocri collezionati in ...

mvcalcio : #Zazzaroni mette il carico pesante: l’esonero di Sinisa sarebbe per la malattia e non per motivi tecnici. Sarebbe grave fosse davvero così… - napolista : Zazzaroni: l’esonero di #Mihajlovic non dipende solo dai risultati in classifica, Saputo ci risparmi l’ipocrisia “… - BarForzaBologna : @BFCNews1909 A giugno c'è stata una poderosa campagna pro conferma di Mihajlovic condotta principalmente dal CDS e… -

