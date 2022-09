Senza patente e con 74 auto intestate, percepiva reddito di cittadinanza: denunciata rom (Di martedì 6 settembre 2022) Padova, 6 set — Un parco auto composto da 74 vetture tra Audi, Mercedes, Maserati, Senza disdegnare modelli di marche meno costose: è il «tesoro» della nomade di origine rom che percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza. Vanto, delizia e lascito grillino che da tre anni ingrassa le tasche di un considerevole numero di non aventi diritto tra criminali, immigrati residenti all’estero, spacciatori, evasori fiscali, carcerati, ladri. Rom furbetta del reddito con 74 auto e Senza patente Il danno economico per le casse dello Stato si accompagna, nel caso specifico, alla beffa: la furbetta, fermata dalle Fiamme Gialle di Saonara, in provincia di Padova, non era in possesso nemmeno della patente di guida pur essendo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 settembre 2022) Padova, 6 set — Un parcocomposto da 74 vetture tra Audi, Mercedes, Maserati,disdegnare modelli di marche meno costose: è il «tesoro» della nomade di origine rom cheindebitamente ildi. Vanto, delizia e lascito grillino che da tre anni ingrassa le tasche di un considerevole numero di non aventi diritto tra criminali, immigrati residenti all’estero, spacciatori, evasori fiscali, carcerati, ladri. Rom furbetta delcon 74Il danno economico per le casse dello Stato si accompagna, nel caso specifico, alla beffa: la furbetta, fermata dalle Fiamme Gialle di Saonara, in provincia di Padova, non era in possesso nemmeno delladi guida pur essendo ...

IlPrimatoN : La nomade è indagata per truffa - VerdiVeneto : RT @mattinodipadova: Padova, ubriaco e senza patente sperona le auto della polizia - loriano56381626 : Ho conosciuto un politico molto chiacchierato, spregiudicato nelle sue azioni,passando spesso con il rosso,alla fin… - mattinodipadova : Padova, ubriaco e senza patente sperona le auto della polizia - nicolaPalumbo00 : RT @ilmessaggeroit: Reddito di cittadinanza per la nomade senza patente con 74 auto intestate in tre anni: Maserati, Audi e Mercedes https:… -