Draghi fa i conti con il pressing dei partiti E cerca 10 miliardi per il caro energia (Di venerdì 2 settembre 2022) Il terzo decreto andrà in Cdm giovedì. Extraprofitti: la tassa sarà "potenziata". L’ex numero uno Bce accelera sulle misure per balneari e scuola Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 settembre 2022) Il terzo decreto andrà in Cdm giovedì. Extraprofitti: la tassa sarà "potenziata". L’ex numero uno Bce accelera sulle misure per balneari e scuola

Palazzo_Chigi : #Meeting22, Draghi: L’economia internazionale è in forte peggioramento. La nostra politica economica ci mette su ba… - PiaggioGarelli : RT @gdisacco1: @StefanoBul Più che le parole contano i fatti: con Draghi i conti italiani sono peggiorati, la gestione del COVID è stata la… - ERivetta : RT @carmelopalma: Alle elezioni, dice Letta, 'un pareggio non può esserci. Chi dice ci sarà un pareggio e poi rimetteremo Draghi non fa i c… - SteoSic : @anubi_matt @berlusconi Certo!. Non vedi in che stato siete ridotti in Italia, tra i letta, dimaio, draghi,conti...… - LanzaMarinella : @Drittorovescio_ @BelpietroTweet Io mi chiedo se la Fusaro, il direttore del corriere, ecc vivono nel nostro paese… -