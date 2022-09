Istat: a luglio - 22mila occupati sul mese, +463mila su anno (Di giovedì 1 settembre 2022) Gli occupati a luglio 2022.diminuiscono di 22mila unità su giugno registrando il primo calo da agosto 2021 e aumentano di 463mila unità su luglio 2021. Lo rileva l'Istat sottolineando che il tasso di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) Gli2022.diminuiscono diunità su giugno registrando il primo calo da agosto 2021 e aumentano di 463mila unità su2021. Lo rileva l'sottolineando che il tasso di ...

