LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Cavagna provvisoriamente in testa, è il momento degli uomini di classifica (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE classifica GENERALE Vuelta A España 2022 16.36 Parte Thymen Arensman. Tra gli uomini con ambizioni di top10 uno dei migliori a cronometro. 16.35 Questa l’attuale top10 al traguardo. Il migliore azzurro è, e con ogni probabilità rimarrà, Antonio Tiberi, al 14° posto: 1 Cavagna Rémi 34.18,80 54.031 2 CRADDOCK Lawson 34.55,94 53.074 3 HEPBURN Michael 35.11,73 52.677 4 WRIGHT Fred 35.11,91 52.673 5 OLIVEIRA Nelson 35.17,80 52.526 6 DENNIS Rohan 35.39,59 51.991 7 DURBRIDGE Luke 35.40,75 51.963 8 VAN BAARLE Dylan 35.40,76 51.963 9 KIRSCH Alex 35.42,05 51.932 10 GARCÍA PIERNA Raúl 36.01,61 51.462 16.33 Quinta piazza al traguardo per il portoghese Nelson ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGENERALE16.36 Parte Thymen Arensman. Tra glicon ambizioni di top10 uno dei migliori a cronometro. 16.35 Questa l’attuale top10 al traguardo. Il migliore azzurro è, e con ogni probabilità rimarrà, Antonio Tiberi, al 14° posto: 1Rémi 34.18,80 54.031 2 CRADDOCK Lawson 34.55,94 53.074 3 HEPBURN Michael 35.11,73 52.677 4 WRIGHT Fred 35.11,91 52.673 5 OIRA Nelson 35.17,80 52.526 6 DENNIS Rohan 35.39,59 51.991 7 DURBRIDGE Luke 35.40,75 51.963 8 VAN BAARLE Dylan 35.40,76 51.963 9 KIRSCH Alex 35.42,05 51.932 10 GARCÍA PIERNA Raúl 36.01,61 51.462 16.33 Quinta piazza al traguardo per il portoghese Nelson ...

