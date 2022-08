"Forse per tanti era...": il messaggio di Crosetto, un dolore privato (Di sabato 27 agosto 2022) Guido Crosetto si lascia andare a un momento di commozione sui social. Il co-fondatore di Fratelli d'Italia e imprednitore, piange la scomparsa di Alberto Balocco. L'imprenditore della famosa azienda dolciaria è deceduto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava a bordo della sua bici. Una dramma che ha colpito l'intera famiglia Balocco. Il manager, amministratore delegato del gruppo di fatto non ha avuto scampo. E così Guido Crosetto che conosceva bene Balocco ha voluto dire la sua con un messaggio toccante apparso su Twitter: "Alberto Balocco per molti era l'industriale dei biscotti e dei panettoni. Per me un amico ed una persona che stimavo enormemente. Oggi un fulmine ha interrotto la sua vita. Una tragedia inaccettabile per chi lo amava, per sua moglie, i suoi figli ed i ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Guidosi lascia andare a un momento di commozione sui social. Il co-fondatore di Fratelli d'Italia e imprednitore, piange la scomparsa di Alberto Balocco. L'imprenditore della famosa azienda dolciaria è deceduto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava a bordo della sua bici. Una dramma che ha colpito l'intera famiglia Balocco. Il manager, amministratore delegato del gruppo di fatto non ha avuto scampo. E così Guidoche conosceva bene Balocco ha voluto dire la sua con untoccante apparso su Twitter: "Alberto Balocco per molti era l'industriale dei biscotti e dei panettoni. Per me un amico ed una persona che stimavo enormemente. Oggi un fulmine ha interrotto la sua vita. Una tragedia inaccettabile per chi lo amava, per sua moglie, i suoi figli ed i ...

fattoquotidiano : Napoli, una militare 19enne è morta forse per un’intossicazione alimentare: aveva anche il Covid. Altri due 21enni… - marattin : A destra il candidato premier è la Meloni. A sinistra bah, forse un collettivo in cui in 3 avranno 6 idee diverse… - mara_carfagna : Medvedev dovrebbe anche spiegare a quali Paesi europei si riferisce, visto che il solo che sta per andare al voto è… - Heminguaddi : #AEWRampage: Non uno solo degli incontri o dei segmenti è stato brutto, ma episodio di Rampage un po’ forse perdibi… - ofoicracoid : @idirinho_93 Dio cane ho un diciottesimo, forse non riesco nemmeno a seguirla live. Sto per esplodere -