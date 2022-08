Dopo la Lega, anche Fratelli d’Italia mette l’aborto nel mirino. Roccella: “L’interruzione di gravidanza non è un diritto” (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo la Lega con l’elevazione della legge ungherese sulla famiglia a modello per l’Italia professata da Matteo Salvini, anche Fratelli d’Italia ha finalmente calato la maschera, svelando una volta e per tutte la posizione del partito in materia di famiglia e di aborto. Scontro tra Roccella (FdI) e Boldrini (Pd) È stata una puntata incandescente quella che ha visto confrontarsi Eugenia Roccella di Fratelli d’Italia e Laura Boldrinidel Partito Democratico a In Onda, su La7. Affrontando il tema dell’aborto e le polemiche che hanno invaso il partito di Giorgia Meloni Dopo la Instagram Stories postata dall’influencer Chiara Ferragni, l’esponente i FdI ha dichiarato: “l’aborto è un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 26 agosto 2022)lacon l’elevazione della legge ungherese sulla famiglia a modello per l’Italia professata da Matteo Salvini,ha finalmente calato la maschera, svelando una volta e per tutte la posizione del partito in materia di famiglia e di aborto. Scontro tra(FdI) e Boldrini (Pd) È stata una puntata incandescente quella che ha visto confrontarsi Eugeniadie Laura Boldrinidel Partito Democratico a In Onda, su La7. Affrontando il tema dele le polemiche che hanno invaso il partito di Giorgia Melonila Instagram Stories postata dall’influencer Chiara Ferragni, l’esponente i FdI ha dichiarato: “è un ...

matteosalvinimi : Orgoglioso delle proposte della Lega e di #Quota41 perché rimango convinto che andare in pensione dopo 41 anni di d… - DiMarzio : #SerieC | la decisione su #Campobasso e #Teramo dopo il ricorso al Consiglio di Stato - SusannaCeccardi : Le urla, le violenze sulla moglie, i 3 bambini terrorizzati: finisce in carcere un cittadino marocchino di 43 anni,… - Italianodoc66 : RT @matteosalvinimi: Orgoglioso delle proposte della Lega e di #Quota41 perché rimango convinto che andare in pensione dopo 41 anni di duro… - gatta_pantera : RT @matteosalvinimi: Orgoglioso delle proposte della Lega e di #Quota41 perché rimango convinto che andare in pensione dopo 41 anni di duro… -