Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2022 ore 12 | 30

(Di giovedì 25 agosto 2022)DEL 25 AGOSTOORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A1NAPOLI DOVE ABBIAMO CODE PER INCIDENTE TRA PONTECORVO E CEPRANO IN DIREZIONESULL’A1 FIRENZECODE A CAUSA DEL FUMO DERIVATO DALL’ INCENDIO DELLA SCARPATA TRA ATTIGLIANO E ORTE, IN DIREZIONE FIRENZE INCIDENTE ANCHE SULLA NETTUNENSE ALTEZZA CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA, RICORDIAMO CHE SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-PROSEGUONO FINO AL 20 SETTEMBRE I LAVORI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE ...