Ultime Notizie Roma del 25-08-2022 ore 14:10 (Di giovedì 25 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale con un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la corsa è venerdì è un’infezione prossima del 8% per quasi il 80% dovuta proprio al impennata dei prezzi delle materie prime energetiche mette il rischio da qui ai primi sei mesi del 2023 circa 120 mila imprese del terziario di mercato e 370000 posti di lavoro le quanto stima confcommercio-imprese per l’Italia che indica come la spesa in energia per i comparti del terziario nel 2022 ammonterà la 3 miliardi il triplo rispetto al 2021 è più del doppio rispetto al 2019 uno scenario che detta forte preoccupazione ha fermato tenendo una necessità di interventi ed i nuovi misure di sostegno si è spento a 96 anni Enzo garinei 50 anni di carriera come attore e commediografo è regista ma anche doppiatore dagliDivella giovanissimo con Totò alla carriera ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 agosto 2022)dailynews radiogiornale con un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la corsa è venerdì è un’infezione prossima del 8% per quasi il 80% dovuta proprio al impennata dei prezzi delle materie prime energetiche mette il rischio da qui ai primi sei mesi del 2023 circa 120 mila imprese del terziario di mercato e 370000 posti di lavoro le quanto stima confcommercio-imprese per l’Italia che indica come la spesa in energia per i comparti del terziario nelammonterà la 3 miliardi il triplo rispetto al 2021 è più del doppio rispetto al 2019 uno scenario che detta forte preoccupazione ha fermato tenendo una necessità di interventi ed i nuovi misure di sostegno si è spento a 96 anni Enzo garinei 50 anni di carriera come attore e commediografo è regista ma anche doppiatore dagliDivella giovanissimo con Totò alla carriera ...

