I servizi russi: "Ecco chi ha ucciso Darya Dugin" (Di lunedì 22 agosto 2022) Accertare la verità su quanto successo non sarà semplice. L'unica cosa certa è che Darya Dugin, figlia di Alexsandr Dugin, detto anche "l'ideologo di Putin", è morta uccisa da una bomba piazzata sotto la sua auto. Era di ritorno a Mosca dopo un festival cui aveva partecipato con il padre. Sul tratto dell'autostrada Mozhaisk la sua Toyota è saltata in aria. Lei è morta sul colpo, assicurano gli investigatori. E dell'attentato resta l'immagine di Dugin padre con le mani nei capelli e l'auto che brucia lungo la carreggiata. "Ecco chi ha ucciso Darya Dugin" Sin dalle prime ore di ieri sono state fatte diverse ipotesi, per ora nessuna certificata. I filorussi di Donetsk e Luhansk hanno accusato l'Ucraina di aver ucciso ...

