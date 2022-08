Giugliano | controlli nelle pizzerie | lavoratori in nero e con il Rdc Chiuse attività

puntomagazine : Lavoro sommerso a Giugliano. In un locale 11 impiegati in nero su 19, 4 con #redditodicittadinanza. Controlli dei… -

Su 19 lavoratori impiegati 11 erano al nero, di cui 4 percepivano il reddito di cittadinanza. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Giugliano in una pizzeria di Lago Patria. I controlli dei militari della locale compagnia e del Nucleo Ispettorato del lavoro di Napoli hanno riguardato tre attività di ristorazione del Giuglianese. Per una pizzeria in Via Lago Patria sanzioni amministrative per oltre 20mila euro, 2 mila euro in più per un ristorante in Via Ripuaria. Entrambe le attività ...