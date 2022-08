Schröder, l'ex cancelliere che rivuole i suoi privilegi (Di venerdì 19 agosto 2022) Germania: l’ex cancelliere Schröder non vuole perdere i privilegi L’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder ha deciso di fare causa al parlamento tedesco perché vuole riavere il suo ufficio e vari privilegi. Nella primavera scorsa la Commissione per il bilancio del Bundestag aveva tolto a Schröder il suo diritto a un ufficio, ad un gruppo di assistenti e altri privilegi che sono generalmente riservati agli ex capi di governo. Ora Gerhard Schröder ha intrapreso le vie legali, come ha confermato il suo avvocato. La decisione Commissione parlamentare venne motivata dal fatto che Schröder «non rispetterebbe più correttamente i ruoli e le mansioni ufficiali di un ex cancelliere e i relativi obblighi ... Leggi su panorama (Di venerdì 19 agosto 2022) Germania: l’exnon vuole perdere iL’extedesco Gerhardha deciso di fare causa al parlamento tedesco perché vuole riavere il suo ufficio e vari. Nella primavera scorsa la Commissione per il bilancio del Bundestag aveva tolto ail suo diritto a un ufficio, ad un gruppo di assistenti e altriche sono generalmente riservati agli ex capi di governo. Ora Gerhardha intrapreso le vie legali, come ha confermato il suo avvocato. La decisione Commissione parlamentare venne motivata dal fatto che«non rispetterebbe più correttamente i ruoli e le mansioni ufficiali di un exe i relativi obblighi ...

Il governo Scholz è già in crisi Un tris verde che precede il cancelliere, piazzatosi solo al quarto posto. Unica consolazione è che ... Insomma, Schröder più Merkel, un binomio letale franato addosso a Scholz. Ma al di là dei sondaggi ...