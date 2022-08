MotoGP, GP Austria: il racconto delle prove libere (Di venerdì 19 agosto 2022) La MotoGP di fine estate è il GP d’Austria, ed il venerdì è il tempo delle prove libere. La classe regina debutta al Red Bull Ring nella sua nuova configurazione, con quella chicane tra curva 2 e 3 che ha fatto tanto parlare. Sul suo impatto sulla gara, e sui valori in campo, parleremo qui nella nostra breve cronaca. MotoGP: debutta la chicane dello Spielberg MotoGP, GP Austria: come vanno le prove libere? Le FP1 si svolgono su una pista resa bagnata dalla pioggia del mattino, ma in via di asciugatura. Non è il modo ideale per collaudare la nuova variante, la quale richiede un periodo di adattamento. I molti lunghi che si registrano nella sessione sono la prova di quanto sia impegnativo adattarsi ad una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 19 agosto 2022) Ladi fine estate è il GP d’, ed il venerdì è il tempo. La classe regina debutta al Red Bull Ring nella sua nuova configurazione, con quella chicane tra curva 2 e 3 che ha fatto tanto parlare. Sul suo impatto sulla gara, e sui valori in campo, parleremo qui nella nostra breve cronaca.: debutta la chicane dello Spielberg, GP: come vanno le? Le FP1 si svolgono su una pista resa bagnata dalla pioggia del mattino, ma in via di asciugatura. Non è il modo ideale per collaudare la nuova variante, la quale richiede un periodo di adattamento. I molti lunghi che si registrano nella sessione sono la prova di quanto sia impegnativo adattarsi ad una ...

SkySportMotoGP : ? GP d'Austria, lampo Zarco: si prende le seconde prove libere Quartararo si infila in quarta posizione in mezzo a… - SkySportMotoGP : ?? GP d’Austria, il migliore del primo turno è Miller ???? Tre Ducati nelle prime quattro posizioni I risultati ?… - SkySportMotoGP : GP d’Austria, si torna in pista: seconde prove libere LIVE su Sky Sport MotoGP (canale 208) #SkyMotori #SkyMotoGP… - MasterblogBo : SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – E’ un trionfo Ducati nelle prime prove libere del venerdì della MotoGP in Austria… - FormulaPassion : #MotoGP | Dominio Ducati al Red Bull Ring, con sette moto tra le prime otto: nelle PL2 Zarco precede Miller, Martin… -