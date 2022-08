"Negozi di extracomunitari, è ora di finirla". Giorgia Meloni, la rivoluzione di FdI (Di giovedì 18 agosto 2022) "Deve finire l'odioso fenomeno dell'abusivismo e della concorrenza sleale nel commercio, nel turismo, nei servizi, nella manifattura, ecc". Giorgia Meloni, in un video su Facebook, lancia un altro pesantissimo tema in campagna elettorale, picchiando duro su Pd e sinistra anche sul tema dell'immigrazione senza regole. "Non permetteremo più il gioco dell'apri e chiudi fatto da soprattutto dagli extracomunitari, quello di aziende che non pagano un euro di tasse, agiscono nell'illegalità e poi chiudono i battenti prima che lo Stato si accorga di loro, per riaprire magari con altro nome - incalza la leader di Fratelli d'Italia -. Chi vuole lavorare da noi è il benvenuto, ma chi arriva da fuori dell'Unione Europea, prima di aprire la serranda, dovrà' presentare una fidejussione a garanzia del pagamento delle tasse. Così che tutti possano ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) "Deve finire l'odioso fenomeno dell'abusivismo e della concorrenza sleale nel commercio, nel turismo, nei servizi, nella manifattura, ecc"., in un video su Facebook, lancia un altro pesantissimo tema in campagna elettorale, picchiando duro su Pd e sinistra anche sul tema dell'immigrazione senza regole. "Non permetteremo più il gioco dell'apri e chiudi fatto da soprattutto dagli, quello di aziende che non pagano un euro di tasse, agiscono nell'illegalità e poi chiudono i battenti prima che lo Stato si accorga di loro, per riaprire magari con altro nome - incalza la leader di Fratelli d'Italia -. Chi vuole lavorare da noi è il benvenuto, ma chi arriva da fuori dell'Unione Europea, prima di aprire la serranda, dovrà' presentare una fidejussione a garanzia del pagamento delle tasse. Così che tutti possano ...

