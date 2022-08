Gazzetta – Calciomercato Napoli: dopo Ndombele è in arrivo Raspadori (Di giovedì 18 agosto 2022) 2022-08-17 22:12:19 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla Gazzetta: Visite mediche per il centrocampista in arrivo dal Tottenham, si lavora agli ultimi dettagli della trattativa che porterà l’attaccante del Sassuolo alla corte di Spalletti Napoli scatenato sul mercato. E se l’arrivo di Ndombele sembra ormai scontato, nelle prossime ore è attesa la fumata bianca anche per la questione Raspadori. Napoli e sassuolo sono al lavoro sugli ultimi dettagli di una trattativa piuttosto laboriosa. Ndombele — Nella giornata di giovedì, il centrocampista classe 1996 si sottoporrà alle visite mediche e, salvo improbabili intoppi, si metterà subito a disposizione di Spalletti. La formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 18 agosto 2022) 2022-08-17 22:12:19 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla: Visite mediche per il centrocampista indal Tottenham, si lavora agli ultimi dettagli della trattativa che porterà l’attaccante del Sassuolo alla corte di Spallettiscatenato sul mercato. E se l’disembra ormai scontato, nelle prossime ore è attesa la fumata bianca anche per la questionee sassuolo sono al lavoro sugli ultimi dettagli di una trattativa piuttosto laboriosa.— Nella giornata di giovedì, il centrocampista classe 1996 si sottoporrà alle visite mediche e, salvo improbabili intoppi, si metterà subito a disposizione di Spalletti. La formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto ...

