A "In Onda" Telese e Aprile fanno le domande a Tremonti ma non ascoltano le risposte… (video) (Di venerdì 12 agosto 2022) Giulio Tremonti, ospite di In Onda su La7, stava rispondendo a una domanda complessa del conduttore Luca Telese, quando Marianna Aprile lo ha interrotto. La domanda era: «Siamo davvero in una crisi gravissima, inflazione e aumento dei tassi d'interesse, da cui non si può uscire?». L'ex ministro e presidente di "Aspen Institute Italia" allora ha cominciato a spiegare: «Io vedo la fine di una fase storica che inizia trent'anni fa, si sviluppa negli anni ed è la globalizzazione che sta terminando in un mondo che è sempre meno unito e sempre meno pacifico». Tremonti: «Gli eurobond sono un'idea italiana» E ancora: «Gli eurobond – sottolinea Tremonti – su cui adesso si basa il piano europeo sono un'idea italiana del 2003 poi ripresa ancora negli anni successivi. Ricordo un articolo scritto ...

