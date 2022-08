3 acquisti per Allegri: la Juventus chiude con il botto, tecnico accontentato (Di lunedì 8 agosto 2022) . Il mister avrà altri regali da qui a fine mercato: le ultimissime. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo il vertice tra società e tecnico in seguito alla pesante sconfitta patita contro l’Atletico Madrid, la Juventus ha intenzione di concludere nel più Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 8 agosto 2022) . Il mister avrà altri regali da qui a fine mercato: le ultimissime. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo il vertice tra società ein seguito alla pesante sconfitta patita contro l’Atletico Madrid, laha intenzione di concludere nel più Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

FBiasin : Il #Barcellona pur di completare una campagna acquisti faraonica (Kessiè, Lewandowski, Raphinha, Koundé, Christense… - TuttoMercatoWeb : #TMW - Accoglienza pazzesca per #Mertens e #Torreira: in migliaia a Istanbul per i nuovi acquisti del #Galatasaray - AntoVitiello : ?? #Milan-#DeKetelaere: é stata una trattativa lunga, il Bruges si è dimostrato osso duro. Ma in Italia in questo mo… - nextorachelee : comunque a me piace uscire la mattina per fare acquisti o quant'altro, solo perché così sono sicura di non vedere dei miei coetanei in giro - MarcoCr12043008 : @Baloo721 @Mysterio1111111 @JantasOOOOO Non puoi spendere xchè?? A bilancio al netto delle cessioni,e degli acquis… -