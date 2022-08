Calciomercato Cremonese: fatta per l’arrivo di Escalante (Di giovedì 4 agosto 2022) La Cremonese batte un colpo nel suo Calciomercato e si avvicina a grandi passi al laziale Gonzalo Escalante Gonzalo Escalante si trasferisce alla Cremonese e andrà a rinforzare la rosa di Alvini dopo essere stato molto vicino al Valladolid. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’argentino si trasferirà in grigiorosso con la formula del prestito secco. Escalante era da tempo fuori dal progetto di Sarri e cercava una squadra che gli potesse garantire minuti e titolarità. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Labatte un colpo nel suoe si avvicina a grandi passi al laziale GonzaloGonzalosi trasferisce allae andrà a rinforzare la rosa di Alvini dopo essere stato molto vicino al Valladolid. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’argentino si trasferirà in grigiorosso con la formula del prestito secco.era da tempo fuori dal progetto di Sarri e cercava una squadra che gli potesse garantire minuti e titolarità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @USCremonese, pronta offerta per #Ozkacar del @OL. Sul difensore ci sono anche… - FranMG10 : RT @NicoSchira: ???? Gonzalo #Escalante lascia la #Lazio e passa in prestito con diritto di riscatto alla #Cremonese. #calciomercato - CMondavio : RT @NicoSchira: ???? Gonzalo #Escalante lascia la #Lazio e passa in prestito con diritto di riscatto alla #Cremonese. #calciomercato - NicoSchira : ???? Gonzalo #Escalante lascia la #Lazio e passa in prestito con diritto di riscatto alla #Cremonese. #calciomercato - Noibiancocelest : CALCIOMERCATO LAZIO – Escalante tutto fatto con la Cremonese -