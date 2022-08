L’eruzione record del Tonga e l’influenza sul clima L’acqua “sparata” nell’atmosfera potrebbe divorare lo strato di ozono

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 agosto 2022) L’enorme eruzione sottomarina di gennaio del vulcano, che ha scosso il Pacifico meridionale e provocato tsunami in tutto il mondo, ha anche “sparato” miliardi di chilogrammi di acqua. Quelprobabilmente rimarrà lì per anni, dovelodie forse anche riscaldare la Terra. Una ipotesi presente nello studio pubblicato su Science e i cui risultati sono arrivati anche grazie ai dati del Microwave Limb Sounder (MLS), strumento sviluppato per misurare le emissioni che vengono prodotte negli strati alti dell’atmosfera, a bordo del satellite Aura della Nasa.del vulcano Hunga-Hunga Ha’apai diè stata la più potente mai registrata, provocando ...