Carnevali: «Su Raspadori ci sono Napoli e Juventus, decideremo in pochi giorni» (Di lunedì 1 agosto 2022) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista al Giornale. Ha parlato anche di Raspadori Gli chiedono di Frattesi e Raspadori. «Lo sapete, per Davide fino ad un certo periodo c’è stato l’interessamento della Roma, per Giacomo ci sono gli occhi di Napoli e Juventus. È chiaro che il mercato è ancora lungo e tutto può ancora succedere, ma è altrettanto vero che la nostra idea è quella di porre termine alle trattative nel giro di pochi giorni per concentrarci sul campionato». «Noi abbiamo come obiettivo quello di valorizzare ragazzi, esattamente come Gianluca Scamacca e il suo approdo in Premier è un fantastico riconoscimento». Terrà Berardi? «Per Squinzi Domenico doveva diventare la bandiera del Sassuolo. Oggi lo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 agosto 2022) Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista al Giornale. Ha parlato anche diGli chiedono di Frattesi e. «Lo sapete, per Davide fino ad un certo periodo c’è stato l’interessamento della Roma, per Giacomo cigli occhi di. È chiaro che il mercato è ancora lungo e tutto può ancora succedere, ma è altrettanto vero che la nostra idea è quella di porre termine alle trattative nel giro diper concentrarci sul campionato». «Noi abbiamo come obiettivo quello di valorizzare ragazzi, esattamente come Gianluca Scamacca e il suo approdo in Premier è un fantastico riconoscimento». Terrà Berardi? «Per Squinzi Domenico doveva diventare la bandiera del Sassuolo. Oggi lo ...

ZonaBianconeri : RT @Cate1081: Da #Morata a #Firmino a #Raspadori..i nomi del #calciomercato della #Juventus secondo i giornalisti,sembrano il gioco dell'oc… - Cate1081 : Da #Morata a #Firmino a #Raspadori..i nomi del #calciomercato della #Juventus secondo i giornalisti,sembrano il gio… - giovwastaken : prossima trattativa per Raspadori mi sa che Carnevali chiede la salma di Maradona e 500mln cash da pagare entro 3 giorni - GianguidT : Qualcuno dubitava sulla presenza di raspadori! Carnevali lancia messaggi chiari! - loca_acm : @cavs1899 per me raspadori ha tutto per diventare un piccolo mertens, deve solo trovare l'allenatore giusto e l'amb… -