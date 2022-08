Carnevali allo scoperto: 'Su Frattesi e Raspadori decideremo entro pochi giorni' (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo una prima parte di estate trascorsa ad aspettare eventuali offerte per i propri gioielli ea mettersi avanti con il lavoro assicurandosi gioiellini come Agustin Alvarez e Kristian Thorstvedt , per ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo una prima parte di estate trascorsa ad aspettare eventuali offerte per i propri gioielli ea mettersi avanti con il lavoro assicurandosi gioiellini come Agustin Alvarez e Kristian Thorstvedt , per ...

sportli26181512 : Carnevali allo scoperto: 'Su Frattesi e Raspadori decideremo entro pochi giorni': Intervistato da Il Giornale l'amm… - infoitsport : Juventus, Carnevali esce allo scoperto: “Ci sono due top club di A su Raspadori!” - Spazio_J : Juventus, Carnevali esce allo scoperto: 'Ci sono due top club di A su Raspadori!' - - junews24com : Raspadori Juve, Carnevali esce allo scoperto: annuncio sull'attaccante - - sacredxyz : @VincenzoFusco69 Mi aspetto a breve l’uscita di un’altra squadra. Per me le dichiarazioni di Carnevali sono per far… -