WWE | Rischio tempesta per SummerSlam | si potrebbero ripetere i problemi di WM37

(Di lunedì 25 luglio 2022) La WWE potrebbe trovarsi di fronte a un altro momento simile a WrestleMania 37, dato che sono previsti temporali su Nashville questo sabato.si svolgerà dal Nissan Stadium, che non ha un tetto e quindi è maggiormente soggetto ad imprevisti metereologici. Oltre all’86% di umidità, che renderà le cose molto calde, c’è il 60% di possibilità di pioggia durante la notte. Sono previsti temporali sparsi per tutto il giorno e praticamente per tutta la settimana. WrestleMania 37 a Tampa, che è stato il primo evento davanti ai fan dopo la pandemia COVID-19, ha subito temporali e ha dovuto essere ritardata di 20 minuti. Il vento ha anche causato danni al set un paio di volte, rendendo necessarie riparazioni d’emergenza da parte del personale della WWE. Anche se ci sarà una tettoia sopra il ring, la sicurezza dei fan sugli spalti sarà una priorità e i temporali ...

