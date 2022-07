Sampdoria | concorrenza dalla Spagna per Escalante | le ultime

Pubblicità

CalcioNews24 : Tanta concorrenza su #Escalante della #Lazio ?? - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria: mezza Liga su #Escalante della #Lazio. Gli aggiornamenti - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, un altro club su #Kurtic del #Parma. Le ultime - fragala10 : La #Reggina ha superato la concorrenza della #Sampdoria ed ha chiuso per il portiere Simone #Colombi. Attesa a brev… - karda70 : RT @psb_original: Calciomercato Reggina - Dal Parma arriva Simone Colombi: battuta la concorrenza della Sampdoria #SerieB -

Samp News 24

... mentre è sempre in lista Federico Bonazzoli della, attaccante tra i protagonisti della ... nonostante la forte. Un casting attacco dove da oggi c'è anche Piatek. FOTOGALLERY ...... vuole chiudere per Mazzitelli del Monza, su cui c'è grande, e per Folorunsho del ... Il Parma sta lavorando per l'uscita di Inglese , direzione. La Spal si è assicurata La Mantia, ... Calciomercato Sampdoria: mezza Liga su Escalante della Lazio Il futuro di Gonzalo Escalante sarà sicuramente lontano dalla Lazio: la Sampdoria ci prova ma deve fare i conti con la concorrenza Il futuro di Gonzalo Escalante sarà sicuramente lontano dalla Lazio: ...La Sampdoria monitora la situazione legata a Gonzalo Escalante. Il centrocampista classe ’93 è fuori dal progetto tecnico della Lazio e, nel corso della sessione estiva di calciomercato, lascerà la ...