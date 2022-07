Federico | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 18 luglio 2022)molto diffuso in Italia,deriva dal germanico Frithurik, composto dai termini frid (o fried, frithu, “pace”) e ric (o rik, rikja, “sovrano”, “re”, “signore”, “potente”), motivo per cui il suocomplessivo, come avviene spesso nell’onomastica germanica, è piuttosto incerto; tra le interpretazioni vi sono “potente in pace”, “governatore pacifico e “protettore potente”. Ilè stato per molto tempo molto popolare nei paesi di lingua germanica dell’Europa continentale; in Italia, la pronunciaha avutodall’adattamento latino del, ovvero Fredericus, tant’è che in tempi antichi era in uso anche la variante Frederico. Il più moderno, invece, risente probabilmente di un accostamento paretimologico col ...